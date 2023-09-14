В Совфеде не исключают блокировку WhatsApp из-за появления новостных каналов

Пленарное заседание Совета Федерации. Архивное фото. Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев не исключил возможность блокировки в России WhatsApp после появления функции создания новостных каналов и предложил подумать об отечественном мессенджере по примеру Китая.

"Особую обеспокоенность вызывает обновление приложения WhatsApp от 13 сентября 2023 года, благодаря которому на данном мессенджере появилась возможность создавать новостные каналы. Ранее подобная функция была возможна лишь у Telegram, дружественного информационному пространству РФ. Подобное обновление WhatsApp станет доступным в 150 странах до конца 2023 года", - написал Бондарев в своём телеграм-канале.

"Данный путь развития мессенджера и может привести к превращению его в средство информационной войны и источник возникновения фейков об СВО, Вооружённых силах РФ, российской власти, истории нашей страны. Поэтому проработку механизмов борьбы с данными угрозами, возможности блокировки мессенджера не следует исключать", - полагает сенатор.

По его словам, превращение мессенджера WhatsApp, принадлежащего американской Meta (в РФ признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена), в полноценное СМИ "вызывает огромное и обоснованное беспокойство", поскольку "информационная безопасность граждан РФ может быть поставлена под угрозу".

"Исключение для данного мессенджера, которое было раньше сделано, должно быть пересмотрено, а сам он в случае возникновения потенциальных, но явных угроз, временно заблокирован, если его невозможно будет взять под контроль. При этом цифровой суверенитет РФ должен быть сохранён в любом случае", - полагает Бондарев.

При это он считает необходимым проработать альтернативы.

"Как говорится, свято место пусто не бывает. Китай уже с сентября 2017 года по решению местных властей WhatsApp заблокировал, и обойти данную блокировку населению Китая весьма сложно, что и правильно. Китайцы пользуются местным WeChat, и это логично, ведь он китайский. Может, и нам в РФ стоит задуматься о полностью местном мессенджере, ведь это разумно, своевременно и перспективно", - отметил глава комитета.

На данный момент, по его мнению, альтернативами WhatsApp являются Яндекс.Мессенджер и Telegram.