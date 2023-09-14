Путин в пятницу в Сочи встретится с Лукашенко

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Сочи встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"На завтра у президента Путина в Сочи запланированы контакты с президентом Белоруссии", - сказал он журналистам.

Песков отметил, что Белоруссия является ближайшим союзником России, и главы двух стран проводят регулярную сверку часов и обмен мнениями.

В прошлый раз Путин и Лукашенко встречались в июле, встреча проходила в России. Белорусский президент тогда также принял участие в саммите "Россия - Африка".