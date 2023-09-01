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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Американская НПО "Свободная Бурятия" признана нежелательной в России

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность американской НПО "Свободная Бурятия".

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной деятельности созданной в форме общественного движения иностранной неправительственной организации Free Buryаtia Foundation (Фонд "Свободная Бурятия" (признан в РФ иноагентом - ИФ)), США", - заявили в Генпрокуратуре.

По данным надзорного ведомства, руководители группы постоянно проживают в США, Чехии, Польше и Великобритании.

"Под видом "просветительской" деятельности они предпринимают попытки создания информационных угроз, организации массовых протестных акций на территории Бурятии, расширения круга лиц, поддерживающих возможные сепаратистские настроения среди жителей республики", - отмечают там.

"Кроме того, организация оказывает юридическую помощь в расторжении контрактов на службу в вооруженных силах Российской Федерации, принимает участие в составлении санкционных списков руководства региона для их передачи в международные инстанции", - утверждают в прокуратуре.

Информация о принятом решении направлена в министерство юстиции Российской Федерации для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Генпрокуратура РФ США НПО "Свободная Бурятия
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