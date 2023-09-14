Татарстан запретил трансгендерам усыновлять детей

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Госсовета Татарстана в четверг внесли поправки в Семейный кодекс республики, которыми устанавливается запрет изменившим пол быть опекунами (попечителями) и усыновителями детей, сообщает пресс-служба Госсовета региона.

"Семейный кодекс РТ предлагается дополнить положением, предусматривающим в качестве основания для прекращения брака внесение изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов, а также положением, устанавливающим запрет лицам, изменившим пол, быть опекунами (попечителями) и усыновителями детей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в июле Госдума РФ приняла закон о запрете смены пола. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой тогда заявлял, что детей, усыновленных до принятия этого закона, у трансгендеров забирать не будут.