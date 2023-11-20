В ГД призвали запретить усыновлять детей гражданам стран, где можно сменить пол

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о подготовленных законодательных инициативах, направленных на защиту детей.

"Законопроект предусматривает введение запрета на усыновление детей иностранцами, которые являются гражданами стран, где разрешена смена пола (а это подавляющее большинство стран НАТО)", - написал Пискарев в своем телеграм-канале в понедельник.

По его словам, если не ввести подобных ограничений, то "мы не можем гарантировать, что ребенок после усыновления не будет воспитываться в однополой семье в связи со сменой пола родителями". "Мы же со своей стороны обязаны обеспечить, чтобы дети росли в нормальной социальной среде и с традиционными семейными ценностями", - добавил депутат.

Он также сообщил о другом проекте закона, который предусматривает обязательное проведение молекулярно-генетической экспертизы при восстановлении родительских прав иностранных граждан в отношении их детей, которые находятся без попечения родителей на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Луганской областей. "С учетом того, что Украина сегодня занимает лидирующее положение в мире по торговле детьми, экспертиза поможет нам не допустить, чтобы дети попадали в руки преступников, а всё же вернулись к своим настоящим родителям", - написал Пискарев.

Соответствующие законопроекты подготовлены в рамках рабочей группы парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних. Пискарев является сопредседателем рабочей группы. Председателем комиссии является вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.