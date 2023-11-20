Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

В ГД призвали запретить усыновлять детей гражданам стран, где можно сменить пол

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о подготовленных законодательных инициативах, направленных на защиту детей.

"Законопроект предусматривает введение запрета на усыновление детей иностранцами, которые являются гражданами стран, где разрешена смена пола (а это подавляющее большинство стран НАТО)", - написал Пискарев в своем телеграм-канале в понедельник.

В РоссииПутин подписал закон о запрете смены полаЧитать подробнее

По его словам, если не ввести подобных ограничений, то "мы не можем гарантировать, что ребенок после усыновления не будет воспитываться в однополой семье в связи со сменой пола родителями". "Мы же со своей стороны обязаны обеспечить, чтобы дети росли в нормальной социальной среде и с традиционными семейными ценностями", - добавил депутат.

Он также сообщил о другом проекте закона, который предусматривает обязательное проведение молекулярно-генетической экспертизы при восстановлении родительских прав иностранных граждан в отношении их детей, которые находятся без попечения родителей на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Луганской областей. "С учетом того, что Украина сегодня занимает лидирующее положение в мире по торговле детьми, экспертиза поможет нам не допустить, чтобы дети попадали в руки преступников, а всё же вернулись к своим настоящим родителям", - написал Пискарев.

Соответствующие законопроекты подготовлены в рамках рабочей группы парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних. Пискарев является сопредседателем рабочей группы. Председателем комиссии является вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд подтвердил незаконность одностороннего отказа Talgo от ремонта поездов "Стриж"

Суд подтвердил незаконность одностороннего отказа Talgo от ремонта поездов "Стриж"

"Фанагория" из-за летней засухи снизила сбор винограда на 22%

Назначен директор департамента ЦБ РФ по сотрудничеству с международными организациями

Назначен директор департамента ЦБ РФ по сотрудничеству с международными организациями

В Карелии убрали пункт обогрева для мигрантов на границе с Финляндией

В Карелии убрали пункт обогрева для мигрантов на границе с Финляндией

Бюджет пока получил 40 млрд руб. из планируемых 300 млрд налога на сверхприбыль

Ветеранам-блокадникам на территории бывшего СССР выплатят по 50 тысяч рублей

"Вкусвилл" приобрел бренд и основные активы сети кафе "АндерСон"

"Вкусвилл" приобрел бренд и основные активы сети кафе "АндерСон"

Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев умер на 80-м году жизни

Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев умер на 80-м году жизни

Собянин сообщил об отражении в Электростали атаки БПЛА, летевшего на Москву

Что произошло за день: воскресенье, 19 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });