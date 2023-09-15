"Союз МС-24" с россиянами и американкой стартовал к МКС с Байконура

Астронавт NASA Лорел О’Хара на 254-й площадке космодрома Байконур Фото: EPA/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-24" стартовала на МКС в 18:44 по Москве с площадки №31 космодрома Байконур, передает корреспондент "Интерфакса".

Вскоре ракета-носитель вывела корабль на целевую орбиту. "Союз МС-24" в 18:53 штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и взял курс на МКС.

На борту корабля космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О'Хара.

Стыковка "Союза МС-24" к малому исследовательскому модулю "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции состоится в 21:56 по Москве.

Полет пилотируемого корабля пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет примерно 3 часа 12 минут.

В ходе годовой экспедиции российских космонавтов (ориентировочная продолжительность 375 суток) намечаются четыре выхода в открытый космос, прибытие четырех грузовых кораблей "Прогресс МС" и проведение научно-прикладных исследований.

Ожидается, что Кононенко и Чуб возвратятся на Землю на корабле "Союз МС-25" в сентябре 2024 года, Лорал О'Хара - на корабле "Союз МС-24" в марте 2024 года.

О'Хара отправляется к МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

1 марта в "Роскосмосе" сообщили о расширении соглашения с США о перекрестных полетах на МКС. "Роскосмос" и NASA согласовали дополнительный полет российского космонавта к станции на корабле Crew Dragon. Сообщалось, что космонавту Александру Гребенкину предстоит отправиться на МКС в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года.

Также, как сообщал "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, Россия и США согласовали дополнительный полет американского астронавта на российском корабле "Союз МС". По словам Крикалева, опыт проведения перекрестных полетов на МКС признан положительным, стороны признали целесообразность продлить соглашение после 2024 года.

В настоящий момент в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA осуществляются две миссии на МКС - в сентябре прошлого года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого, помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт NASA Фрэнк Рубио. Они вернутся на Землю 27 сентября на корабле "Союз МС-23". В августе состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-7, на котором на станцию прибыл космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов.