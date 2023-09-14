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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Из горящей многоэтажки в Махачкале эвакуировали 70 человек

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Махачкале после взрыва в пятиэтажном доме эвакуированы 70 человек, десять спасены пожарными, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

В РоссииВ пригороде Махачкалы в результате взрыва газа загорелся пятиэтажный домЧитать подробнее

"Из дома уже эвакуировано 70 человек, еще 10 спасены пожарными. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают 87 человек и 27 единиц техники.

По данным ведомства, площадь пожара, предварительно, составляет 600 кв.м.

В пресс-службе Минздрава республики, в свою очередь, проинформировали, что возле пятиэтажки дежурят бригады скорой помощи.

"Две бригады скорой медицинской помощи дежурят у многоквартирного дома в поселке Семендер, в одной из квартир которого произошел хлопок бытового газа и возгорание. На данный момент пострадавших нет", - заявили там.

Как сообщалось, в поселке Семендер дагестанской столицы в многоквартирном доме на четвертом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего начался пожар. На месте работают бригады МЧС и прокуратура.

По предварительным данным, людей с верхних этажей удалось эвакуировать. Имеются разрушения несущих стен на четвертом этаже, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Махачкала Дагестан
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