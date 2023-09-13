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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Шойгу заявил, что военные РФ надежно держат оборону в зонах наступления ВСУ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в зоне СВО продолжают активную оборону, действуют уверенно и надежно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Войска занимаются тем, что держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях: где-то она сложнее, где-то она проще, но могу сказать, что ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно, надежно", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

"Мы продолжаем выбивать технику, личный состав, всех тех, кто продолжает уже который месяц контрнаступление", - сказал он.

"Мы прошли уже, вы помните, весеннюю, летнюю кампании. Вот пришла осенняя кампания", - добавил Шойгу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу Украина Минобороны РФ
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