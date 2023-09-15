Мантуров заявил, что РФ видит потенциал для кооперации с КНДР в различных сферах

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия видит возможности для кооперации с КНДР в различных отраслях, в том числе в авиастроении, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам официального визита северокорейского лидера Ким Чен Ына на авиационные предприятия в Комсомольске-на-Амуре.

Глава КНДР осмотрел инженерный центр и производственные цеха Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ им. Ю.А. Гагарина, входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" (ОАК)), а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев", сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Мы продемонстрировали лидеру Корейской Народно-Демократической республики одно из наших ведущих производств авиационной техники. Видим потенциал для кооперации как в области авиастроения, так в других отраслях - это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета", - сказал Мантуров, сопровождавший главу КНДР во время осмотра предприятий.

По сообщению кабмина, Ким Чен Ыну был представлен демонстрационный полет многофункционального истребителя Су-35. Лидер Северной Кореи в сопровождении Мантурова осмотрел агрегатное-сборочное производство истребителей и цех окончательной сборки самолетов Су-35 и авиационного комплекса пятого поколения Су-57.

В конструкторском подразделении КнААЗ инженеры продемонстрировали главе КНДР цифровые технологии, которые используются при создании современных самолетов. Делегация осмотрела технологические мощности, обновленные в результате модернизации и техперевооружения предприятия, - механообрабатывающее производство и цех специальных покрытий.

Ким Чен Ыну также продемонстрировали участки, где ведется работа в рамках кооперации по импортозамещенному Superjet 100 (SJ-100), - на КнААЗ изготавливают отсеки фюзеляжа и агрегаты крыла. Затем делегация посетила и цех окончательной сборки SJ-100 на территории другого предприятия - производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев", где сейчас проходят испытания самолета SJ-100 с российскими системами и идет подготовка к аэродромным отработкам самолета с российскими двигателями ПД-8. Также в цехе сборки находятся первые серийные машины, которые будут поставляться в авиакомпании в полностью российском облике.