Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Глава КНДР Ким Чен Ын в рамках визита в РФ прибыл в Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, передал корреспондент "Интерфакса" в пятницу.

На перроне северокорейского лидера встречали губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник. Гостя приветствовали учащиеся Инженерной школы и танцевальный коллектив "Дружба".

Ким Чен Ын прошел по красной дорожке, его приветствовали караваем и цветами под музыку.

Как ожидается в Комсомольске-на-Амуре Ким Чен Ын посетит авиапредприятие, которое выпускает боевую и гражданскую технику.

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября на станцию Хасан Приморского края. Далее глава северокорейского государства на своем бронепоезде направился в Амурскую область, где вместе с президентом РФ Владимиром Путиным осмотрел космодром "Восточный".

Затем лидеры государств провели переговоры сначала с участием делегаций, а затем "тет-а-тет", где обсуждали региональную безопасность и ситуацию в мире. Кроме того, Владимир Путин и Ким Чен Ын посетили Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), расположенный в районе города Свободный.