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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Лидер КНДР Ким Чен Ын завершил визит в Комсомольск-на-Амуре

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Глава Северной Кореи Ким Чен Ын во второй половине дня 15 сентября покинул Комсомольск-на-Амуре, передал корреспондент "Интерфакса".

По пути следования кортежа на железнодорожный вокзал жители города приветствовали северокорейского лидера.

В ходе официального визита в РФ в пятницу Ким Чен Ын посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ им. Ю.А. Гагарина, входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" (ОАК)), а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

В поездке северокорейского лидера сопровождал заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Как ожидается, далее Ким Чен Ын посетит Владивосток.

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию начался 12 сентября, он приехал на станцию Хасан Приморского края. Далее глава северокорейского государства на своем бронепоезде направился в Амурскую область, где вместе с президентом РФ Владимиром Путиным осмотрел космодром "Восточный". Затем лидеры государств провели переговоры сначала с участием делегаций, а затем "тет-а-тет", где обсуждали региональную безопасность и ситуацию в мире.

Ким Чен Ын КНДР Комсомольск-на-Амуре
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