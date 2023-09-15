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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

В консолидированной отчетности разрешили не раскрывать санкционно опасные сведения

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Компании вправе не раскрывать в консолидированной финотчетности сведения, которые правительство ранее разрешило им не обнародовать в других отчетах. Об этом говорится в опубликованном постановлении правительства № 1490.

Оно разрешает эмитентам, обязанным раскрывать консолидированную финотчетность, не указывать в ней данные, которые эмитенты праве скрыть от публикации в соответствии с постановлением № 1102 от 4 июля 2023 года.

"Документ подписан для обеспечения единых подходов к раскрытию консолидированной финансовой отчетности, а также синхронизации норм в этой сфере, которые содержатся в уже действующих НПА", - сообщил Минфина.

Постановление № 1102, в частности, предоставляет право подпавшим под санкции компаниям, уполномоченным в сфере гособоронзаказа банкам, а также структурам оборонно-промышленного комплекса ограничить раскрытие указанных в специальном перечне данных. В него включены среди прочего сведения о составе органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов, информация об аффилированных лицах и дочерних организациях, финансовых вложениях, операциях в иностранной валюте, сделках, включая данные о том, что они не совершались.

Более узкий перечень разрешенных к закрытию данных предлагается для ситуаций, когда сам эмитент не относится к перечисленным структурам, но раскрываемая информация касается подсанкционного лица, уполномоченного в сфере гособоронзаказа банка, структуры ОПК или работающих в Крыму и на новых территориях лиц. В этом случае, в частности, эмитент сможет не обнародовать информацию о таких лицах, об участии в капитале, если таковое имеется, а также о сделках.

Крым Минфин ОПК правительство
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