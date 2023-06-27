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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

ЦБ РФ возобновил публикацию ежемесячных форм отчетности банков

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ возобновил публикацию форм отчетности банков, которая была приостановлена в 2022 году в связи с санкционными рисками, говорится в сообщении регулятора.

Это увеличит прозрачность банковского сектора в целом и отдельных кредитных организаций для клиентов, партнеров, экспертов и инвесторов, указал ЦБ.

На сайте Банка России опубликованы следующие формы отчетности за май 2023 года: данные оборотной ведомости (101-я форма); расчет капитала (123-я форма); обязательные нормативы (135-я форма).

В июле ЦБ планирует возобновить публикацию квартальных отчетов о финансовых результатах (102-я форма) и ежеквартальных форм отчетности банковских групп: консолидированный баланс, консолидированный отчет о финансовых результатах, расчет капитала и нормативы банковских групп (802-я, 803-я и 805-я формы).

Чтобы защитить банки и их контрагентов от возможного дополнительного санкционного давления, отчетность будет публиковаться за исключением чувствительных сведений, в ряде форм раскрываются только отдельные показатели.

ЦБ РФ Банк России
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