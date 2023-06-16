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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

РСПП попросит Минфин продлить разрешение не публиковать финотчетность

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направит в Минфин просьбу продлить возможность не публиковать финансовую отчетность, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава объединения Александр Шохин.

По его словам, обращение он подписал 16 июня.

Бизнес в 2022 году на фоне СВО и санкций получил право не обнародовать или раскрывать в ограниченном виде чувствительную корпоративную информацию. Разрешение касается промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе консолидированной, аудиторских заключений и другой "чувствительной" информации. Пока эти правила действуют до 1 июля 2023 года.

В феврале в Минфине выражали надежду, что компании возобновят публикацию финансовой отчетности во втором полугодии 2023 года, а также раскроют отчетность, которую не публиковали с 2022 года.

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Александр Шохин Минфин РСПП ПМЭФ
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