Спецрейс МЧС РФ доставил гумпомощь в пострадавшую от наводнения Ливию

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ доставили гуманитарную помощь в пострадавшую от наводнения Ливию, сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

"Российские спасатели передали грузы гуманитарной помощи для населения Ливии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшему населению доставлены палатки, одеяла, передвижные электростанции и осветительные комплексы. Также переданы аварийно-спасательные комплекты для проведения работ в зоне ЧС.

Средиземноморский шторм "Дэниэл" привел к разрушительным наводнениям на востоке Ливии в прошлые выходные. Накануне сообщалось, что число жертв наводнений достигло 11,3 тыс. человек. Эксперты Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) предполагают, что число погибших в дальнейшем может еще возрасти. Около 10 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба 11 сентября объявил трехдневный национальный траур.