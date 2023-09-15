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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Спецрейс МЧС РФ доставил гумпомощь в пострадавшую от наводнения Ливию

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ доставили гуманитарную помощь в пострадавшую от наводнения Ливию, сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

"Российские спасатели передали грузы гуманитарной помощи для населения Ливии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшему населению доставлены палатки, одеяла, передвижные электростанции и осветительные комплексы. Также переданы аварийно-спасательные комплекты для проведения работ в зоне ЧС.

Наводнение в Ливии

Средиземноморский шторм "Дэниэл" привел к разрушительным наводнениям на востоке Ливии в прошлые выходные. Накануне сообщалось, что число жертв наводнений достигло 11,3 тыс. человек. Эксперты Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) предполагают, что число погибших в дальнейшем может еще возрасти. Около 10 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба 11 сентября объявил трехдневный национальный траур.

МЧС РФ Ливия
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