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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Число жертв наводнений в Ливии достигло 11,3 тыс. человек

Число жертв наводнений в Ливии достигло 11,3 тыс. человек
Фото: Hamza Al Ahmar/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате наводнений в Ливии увеличилось до 11,3 тыс. человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ливийский Красный полумесяц.

В гуманитарной организации добавили, что еще 10 тыс. человек считаются пропавшими без вести. Поисковые работы продолжаются.

Ранее поступали данные о 5 тыс. жертв.

В ночь на понедельник наводнения обрушились на ливийский город Дерна. Потоки воды смыли целые кварталы.

Сильнее всего пострадал город Дерна, там, по данным властей, пропавшими без вести числятся 6 тыс. человек. Целые кварталы оказались смытыми потоками воды.

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба объявил трехдневный национальный траур.

Ливия
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