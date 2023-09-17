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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Спасатели РФ начали поисковые работы в пострадавшем от наводнения городе Дерна

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Несколько десятков спасателей МЧС РФ приступили к проведению поисковых и аварийно-спасательных работ в пострадавшем от наводнения городе Дерна в Ливии.

"В городе Дерна для оказания медицинской помощи пострадавшему населению и проведения аварийно-спасательных работ развернуты аэромобильный госпиталь отряда Центроспас и автономный полевой лагерь. (...) 50 спасателей центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России приступили к поисковым и аварийно-спасательным работам в наиболее пострадавших районах города", - сообщает пресс-служба МЧС в воскресенье.

Спасателям предстоит обследовать наиболее сложные участки, включая подвалы разрушенных зданий. Кроме того, они осуществляют руководство местными поисковыми группами, профессионально оценивая уровень риска и направление работ, отмечается в сообщении.

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В состав группы вошли кинологические расчеты.

Бортами МЧС в Ливию доставлены грузы с гумпомощью объемом 30 тонн. В его составе аварийно-спасательные комплекты, осветительные комплексы, палатки, одеяла и передвижные электростанции, напомнила пресс-служба.

15 сентября российские спасатели отправились в Ливию по поручению президента РФ Владимира Путина. Глава МЧС России Александр Куренков направил 50 спасателей центра "Лидер" для оказания помощи в ликвидации последствий сильнейшего наводнения. Они прибыли в Ливию 16 сентября.

Средиземноморский шторм "Дэниэл" привел к разрушительным наводнениям на востоке Ливии в прошлые выходные. На данный момент число жертв наводнений достигло 11,3 тыс. человек. Эксперты Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) предполагают, что число погибших в дальнейшем может еще возрасти. Около 10 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба 11 сентября объявил трехдневный национальный траур.

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Шторм вызвал ливни и наводнения в ряде городов востока Ливии, но сильнее всего пострадала Дерна, где вода прорвала плотины и смыла целые кварталы
Ливия Дерна МЧС РФ
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