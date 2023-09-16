В РФ не планируют вводить ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Введение ограничительных мер из-за роста числа случаев заболевания COVID-19 в РФ, в том числе масочного режима, не планируется, при этом в отдельных учреждениях могут быть введены локальные ограничения, сообщили "Интерфаксу" в субботу в Роспотребнадзоре.

"Ограничительные меры, такие как например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера, на определенный период", - сказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что с наступлением осеннего периода "традиционно наблюдается рост заболеваний ОРВИ, гриппа и COVID-19".

Рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, как сказали в Роспотребнадзоре, - "ожидаемая и прогнозируемая ситуация, которая связана с рядом факторов", - с холодной погодой, которая постепенно начинает устанавливаться в Северном полушарии, а также с увеличением числа контактов между людьми после летних отпусков и каникул.

Также в ведомстве уточнили, что действенной мерой для профилактики заболеваний остается использование антисептиков для рук. "В офисах и организациях на входах санитайзеры уже стали привычной мерой для обработки рук, их никто не убирал даже после отмены всех ограничений по COVID-19", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что с 18 сентября в Доме правительства РФ в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим.