В Минздраве назвали стабильной эпидобстановку в РФ

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Эпидобстановка в России в настоящее время стабильная, несмотря на рост заболеваемости ОРВИ, связанный в том числе с возвращением из отпусков и началом занятий в школах, заявили в Минздраве РФ.

"Несмотря на определенный рост заболеваемости ОРВИ, связанный в том числе с возвращением из отпусков, началом занятий в школах, в целом эпидобстановка сегодня стабильная", - сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов журналистам в субботу.

Решением оперативного штаба Минздрава России во главе с министром Михаилом Мурашко регионам поручено организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями, который обычно наблюдается осенью, в том числе сформировать необходимый запас медикаментов, выстроить маршрутизацию пациентов, проработать усиление участковой и инфекционной службы.

"Исходя из эпидситуации в конкретных регионах - в случае роста заболеваемости - вводить масочный режим в лечебных учреждениях для медицинского персонала", - отметил Кузнецов.

Он добавил, что это обычная противоэпидемическая мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов. Также в регионах начата вакцинация от гриппа.

"Настоятельно рекомендуем гражданам ее пройти", - отметил помощник министра.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что с 18 сентября в Доме правительства РФ в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим.

В Роспотребнадзоре "Интерфаксу" сообщили, что введение ограничительных мер из-за роста числа случаев заболевания COVID-19 в РФ, в том числе масочного режима, не планируется, при этом в отдельных учреждениях могут быть введены локальные ограничения.