Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю увеличилась почти на 50%

Заболеваемость показывает рост пятую неделю подряд

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю увеличилась почти на 50%
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю с 4 по 10 сентября увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 49,2%, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,5 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 49,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 65 субъектах Российской Федерации, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране", - заявили в оперативном штабе.

Там также сообщили, что за прошедшую неделю скончались 10 человек.

В период с 28 августа по 3 сентября сообщалось об увеличении заболеваемости на 31,6%, было зарегистрировано 16 умерших. Таким образом, заболеваемость показывает рост пятую неделю подряд.

Количество госпитализаций за прошедшую неделю составило 1 636 человек и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 39,6%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 52 субъектах Российской Федерации, в том числе в 16 регионах увеличение более чем в среднем по России.

С 4 по 10 сентября выздоровели 4 509 человек, или на 23,4% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Хроника 09 января 2020 года – 12 сентября 2023 годаПандемия коронавируса
COVID-19
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Новапорт" может обдумать покупку доли Fraport в операторе "Пулково"

"Новапорт" может обдумать покупку доли Fraport в операторе "Пулково"

СКР назвал приоритетную версию ЧП с самолетом под Новосибирском

СКР назвал приоритетную версию ЧП с самолетом под Новосибирском

Президент РФ заявил, что в отношениях Москвы и Еревана нет никакого разворота

Президент РФ заявил, что в отношениях Москвы и Еревана нет никакого разворота
Военная операция на Украине

Путин оценил потери Украины в ходе контрнаступления в 71,5 тыс. человек

Президент РФ негативно оценил деятельность Чубайса во главе "Роснано"

Президент РФ негативно оценил деятельность Чубайса во главе "Роснано"

Президент РФ не стал отвечать на вопрос об участии в предстоящих выборах

Причиной посадки самолета под Новосибирском мог стать отказ гидравлики

Севший в новосибирском поле Airbus имел сертификат летной годности до конца 2024 г.

Поезд лидера КНДР прибыл в Россию

На борту севшего в поле под Новосибирском самолета были 167 человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });