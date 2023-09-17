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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Еще четыре украинских дрона сбили над побережьем Крыма

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило о четырех сбитых над Крымским побережьем украинских беспилотниках.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что это произошло с 1:45 до 2:20 мск.

Перед этим Минобороны заявило об уничтожении двух БПЛА у побережья Крыма (около 1:15 мск) и одного в Истринском районе Подмосковья.

Минобороны РФ Крым
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