Еще четыре украинских дрона сбили над побережьем Крыма

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило о четырех сбитых над Крымским побережьем украинских беспилотниках.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что это произошло с 1:45 до 2:20 мск.

Перед этим Минобороны заявило об уничтожении двух БПЛА у побережья Крыма (около 1:15 мск) и одного в Истринском районе Подмосковья.