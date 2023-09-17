Российские военные сбили еще один украинский беспилотник в Крыму

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что около 21:30 мск уничтожен еще один украинский беспилотник самолетного типа в Крыму.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над юго-западной частью полуострова Крым", - говорится в сообщении министерства.

До этого ведомство сообщало о нейтрализации в воскресенье вечером двух украинских БПЛА над юго-западной частью Крыма и одного дрона ВСУ над Белгородской областью.