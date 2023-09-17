Движение по Крымскому мосту возобновилось после временного перекрытия

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил в воскресенье телеграм-канал, отслеживающий ситуацию на маршруте.

Сообщение о возобновлении движения было опубликовано в 22:54.

Информация о временном прекращении движения по мосту появилось в телеграм-канале в 19:26. Перекрытие продлилось около 3,5 часов.

Движение на мосту останавливают практически каждый день, иногда - по несколько раз. Местные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в сеть фото и видео.