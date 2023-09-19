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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Крымский мост временно закрыли для автотранспорта

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Крымский мост временно закрыли для автотранспорта, сообщил в 8:49 по Москве телеграм-канал, освещающий ситуацию на подъездах к мосту.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

В последний раз движение по Крымскому мосту перекрывали в воскресенье вечером, проезд был недоступен около 3,5 часов.

Движение на мосту останавливают практически каждый день, иногда - по несколько раз. Местные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео. Как пояснял советник главы Крыма Олег Крючков, "стратегический объект является целью врага".

Крымский мост Олег Крючков
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