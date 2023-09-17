Остановлено движение по Крымскому мосту

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Крымский мост временно закрыт для проезда автотранспорта вечером в воскресенье, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

В последний раз движение по Крымскому мосту перекрывали днем 15 сентября, проезд был недоступен в течение трех часов.

Движение на мосту периодически останавливают. Местные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в сеть фото и видео.