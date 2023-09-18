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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Титов рассказал о направленных в суды исках о возврате активов государству

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что по его данным в российских судах находится порядка 10 исков прокуроров, поданных к различным компаниям о возврате в собственность государства ряда активов.

"Сегодня мы говорим о наличии в судах порядка 10 дел по возврату собственности государству", - сказал он в интервью "Интерфаксу" на полях Восточного экономического форума.

Бизнес-омбудсмен отметил, что в его аппарате следят за подобными исками, некоторые из которых уже вызывают юридические вопросы. Вместе с тем, подчеркнул Титов, говорить о деприватизации пока не приходится.

"Мы смотрим, наблюдаем. У нас есть юридические вопросы по ряду дел, но пока эти иски нельзя считать системной проблемой", - сказал уполномоченный, уточнив, что в некоторых случаях суды встают на сторону бизнеса.

Борис Титов
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