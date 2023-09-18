Борис Титов: в судах находится порядка 10 исков к компаниям о возврате активов государству

Бизнес-омбудсмен рассказал о ситуации с исками Генпрокуратуры, а также о поездке в Китай и переориентации бизнеса на Восток

Борис Титов: в судах находится порядка 10 исков к компаниям о возврате активов государству Фото: "Росконгресс"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал "Интерфаксу" на полях Восточного экономического форума о переориентированности российского бизнеса с Запада на Восток, исках прокуратуры по возврату ряда активов в собственность государства, а также о подготовке форума малого бизнеса в Китае.

- Борис Юрьевич, как вы считаете, иски Генпрокуратуры по возврату собственности государству являются ли для бизнеса системной проблемой и рассматриваете ли вы их как шаги к деприватизации?

- Когда была приватизация, были приватизированы сотни, тысячи предприятий. Причем радикально, резко, через аукционы и без них - это был огромный процесс. Сегодня мы говорим о наличии в судах порядка десяти дел по возврату собственности государству. Отмечу, что некоторые суды принимают решение и в пользу предпринимателей. В общем, мы смотрим, наблюдаем. У нас есть юридические вопросы по ряду дел, но пока эти иски нельзя считать системной проблемой.

- Вы прилетели на ВЭФ прямо из Китая. Расскажите о поездке?



- Я прежде всего был там как сопредседатель Комитета дружбы, мира и развития. Мы активно развиваем повестку по разным направлениям, и могу сказать, что с китайской стороны все хотят развивать совместные проекты - и госорганы, и частный бизнес. В личных разговорах это очень чувствуется.

В Китае мы обсуждали детали проведения форума малого бизнеса, который пройдет в конце ноября в Сияне. Также мы были в Пекине и смотрели площадки российско-китайского взаимодействия в сфере культуры, где планируется целый ряд мероприятий. Например, уже в следующем году в Пекине может пройти широкая Масленица, как это было в Лондоне. Мероприятие будет в так называемом пекинском ВДНХ. Это комплекс очень красивых зданий, который был построен в 1954 году, и недавно отремонтированный мэрией Пекина. Он очень похож на наш ВДНХ. Мы собираемся там делать несколько проектов, в том числе Масленицу.

- А как развиваются наши отношения с Кубой?

- Могу сказать, что мы реализуем наши задачи, но проблем хватает. Сейчас мы зарегистрировали наше совместное предприятие, где 70% принадлежит российской стороне. Но пока оно еще не операционноспособно, тем не менее, набор российских товаров, который интересен кубинским покупателям, есть. Конечно, возникает ряд проблем -это и вопросы логистики, и субсидирование, и сертификация.

- Остался ли у иностранных инвесторов интерес инвестировать в Россию?

- Конечно, ситуация не упрощается и ждать, что сегодня большое количество инвестиций придет в Россию, наверное, не приходится. Основной упор, конечно, делается на наших друзей. Хотя многие компании, которые работают на Западе, в Америке и с нами - они, конечно, балансируют. С другой стороны, у нас есть собственные силы, которых вполне достаточно.

- А насколько российскому бизнесу выгодно оставаться на Востоке?

- Российская экономика сегодня серьезно переориентируется. Процесс этот происходит довольно быстро и эффективно. Но я считаю, что если сейчас все резко улучшится с Западом, российский бизнес уже туда не вернется, потому что на Востоке выгоднее. Мы всегда были ориентированы на Запад и, когда мы сейчас переориентировались на Восток, то открыли многие вещи, которые реально выгодны. Поэтому бизнес в своем большинстве, не из-за политических соображений, а из своей личной выгоды останется работать на Востоке, а не на Западе. Запад сейчас уже сильно заинвестирован и слегка неповоротлив, а на Востоке все горит, все бежит, все развивается. И туда войти вместе с трендом намного интереснее, чем оставаться в статике.

Например, в Индии мы обнаружили оборудование для пищевой промышленности, которое стоит в два раза дешевле, чем такой же аналог на Западе. Пока мы его еще не испытывали, но первое впечатление, что по качеству также не уступает.