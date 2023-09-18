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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Титов не верит в возвращение российского бизнеса на Запад

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российские предприниматели не захотят возвращаться на Запад после того, как начали работать на Востоке, считает уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он сообщил о этом в интервью "Интерфаксу".

"Если сейчас все резко улучшится с Западом, российский бизнес уже туда не вернется, потому что на Востоке выгоднее", - сказал он.

По его словам, Запад в настоящее время перенасыщен инвестициями и слегка "неповоротлив", а на Востоке все активно развивается.

"И туда войти вместе с трендом намного интереснее, чем оставаться в статике. Например, в Индии мы обнаружили оборудование для пищевой промышленности, которое стоит в два раза дешевле, чем такой же аналог на Западе", - сказал бизнес-омбудсмен.

Борис Титов Запад Индия
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