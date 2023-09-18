В Москве согласились с необходимостью реформ в Совбезе ООН

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Совет безопасности Организации объединенных наций нуждается в трансформации, этот процесс нужно начинать, но он требует очень сложных переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Совет безопасности ООН действительно нуждается в трансформации с тем, чтобы была максимально повышена эффективность этого чрезвычайно важного международного органа", - сказал Песков журналистам в понедельник.

"Этот процесс нуждается в очень сложных, может быть даже длительных переговорах, но этот разговор нужно начинать, и мы об этом говорили неоднократно", - отметил он.

Ранее в мировых СМИ появились сообщения, что на этой неделе президент США Джо Байден планирует инициировать изменения в Совбезе ООН. По предварительной информации, это может быть тема о расширении числа членов СБ.

По его словам, для этого необходим, консенсус всех участников и "большая инклюзивность с точки зрения участия именно тех государств, которые за последнее время приобрели дополнительную роль и в гораздо большей степени влияют на мировую безопасность, мировую экономику и все громче заявляют о себе".