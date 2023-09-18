Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

В Москве согласились с необходимостью реформ в Совбезе ООН

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Совет безопасности Организации объединенных наций нуждается в трансформации, этот процесс нужно начинать, но он требует очень сложных переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Совет безопасности ООН действительно нуждается в трансформации с тем, чтобы была максимально повышена эффективность этого чрезвычайно важного международного органа", - сказал Песков журналистам в понедельник.

"Этот процесс нуждается в очень сложных, может быть даже длительных переговорах, но этот разговор нужно начинать, и мы об этом говорили неоднократно", - отметил он.

Ранее в мировых СМИ появились сообщения, что на этой неделе президент США Джо Байден планирует инициировать изменения в Совбезе ООН. По предварительной информации, это может быть тема о расширении числа членов СБ.

По его словам, для этого необходим, консенсус всех участников и "большая инклюзивность с точки зрения участия именно тех государств, которые за последнее время приобрели дополнительную роль и в гораздо большей степени влияют на мировую безопасность, мировую экономику и все громче заявляют о себе".

Дмитрий Песков Джо Байден ООН США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС потребовала от "большой четверки" отменить плату за раздачу интернет-трафика

ФАС потребовала от "большой четверки" отменить плату за раздачу интернет-трафика
Военная операция на Украине

В Кремле усомнились в понимании Шольцем ситуации на Украине

Всех учеников 11-х классов в РФ обеспечили новыми учебниками истории

Mondi продаст Сыктывкарский ЛПК девелоперу Sezar Group за 80 млрд рублей

Mondi продаст Сыктывкарский ЛПК девелоперу Sezar Group за 80 млрд рублей

ВТБ попросил суд взыскать с европейской "дочки" 112,6 млн евро

ВТБ попросил суд взыскать с европейской "дочки" 112,6 млн евро

Судьба севшего в пшеницу А320 еще не определена

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в понедельник

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в понедельник

Российские военные сбили еще один украинский беспилотник в Крыму

Минобороны РФ сообщило об украинском БПЛА, сбитом в Белгородской области

Российские военные сбили два украинских дрона в Крыму

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });