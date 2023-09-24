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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Белоруссия предложила расширить число постоянных членов Совбеза ООН

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник предложил расширить число постоянных членов Совета Безопасности ООН.

"Убеждены в том, что прогресс по решению в рамках ООН глобальных проблем "второго уровня" позволит создать фон взаимного доверия для совместной и результативной работы по блоку вопросов безопасности. В этой области мы наблюдаем сдвиг силы от Запада к остальному миру. Подобные сдвиги в истории часто сопровождались войнами. Однако, в наших силах направить этот процесс в мирное русло. Наилучший способ сделать это - расширить категорию постоянных членов Совета Безопасности ООН", - заявил глава МИД Белоруссии в своем выступлении на 78-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Его слова приводит в субботу пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

По словам Алейника, нынешний состав Совбеза не отражает современные геополитические реалии.

"Три из его пяти постоянных членов являются представителями Запада. Они не заинтересованы в изменении статус-кво в мире. Как следствие, совет не выполняет свои функции по поддержанию международного мира и безопасности", - сказал министр.

"Поэтому расширение категории постоянного членства за счет крупных развивающихся государств Азии, Африки, Латинской Америки является императивом времени", - подчеркнул он.

"Отрадно, что Китай и Россия поддерживают такую реформу Совета, о чем они неоднократно заявляли. Призываем остальные три постоянных члена Совета Безопасности признать новые реалии и согласиться на их закрепление в обновленном органе", - резюмировал Алейник.

Белоруссия ООН Сергей Алейник
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