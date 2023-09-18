Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Байден запланировал внести предложение о расширении состава Совбеза ООН

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в своем выступлении на предстоявшей сессии Генассамблеи ООН планирует внести предложение о расширении состава постоянных членов Совета безопасности ООН, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

"Я думаю, президент Байден (...) немного подробнее расскажет об этом (...). Мы ясно дали понять, что считаем, что пришло время поднять вопрос об структуре Совета безопасности", - сказал он в интервью британской The Telegraph.

Кирби добавил, что состав СБ ООН должен быть "более инклюзивным".

Издание пишет, что Байден настаивает на "пяти или шести" новых постоянных членах СБ ООН, включая Индию, Бразилию, Германию и Японию. Бразилия и Южная Африка также были упомянуты в качестве возможных постоянных членах Совбеза, "однако не ясно, будут ли они обладать правом вето".

Джо Байден ООН США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Белоруссия закупит в России до 500 тысяч тонн зерна

Белоруссия закупит в России до 500 тысяч тонн зерна

Власти Республики Конго опровергли сообщения о перевороте в стране

Трамп подверг критике действия Байдена в отношении ситуации на Украине

Трамп подверг критике действия Байдена в отношении ситуации на Украине

Азербайджан готов организовать параллельное использование дорог в Степанакерт

Новым командиром МКС станет датский астронавт Могенсен

Новым командиром МКС станет датский астронавт Могенсен

ЕС обсудит в ООН перспективу возрождения черноморской зерновой инициативы

Степанакерт одобрил синхронную перевозку гуманитарных грузов из Азербайджана и Армении

СМИ узнали об остановке Эр-Риядом переговоров с Израилем о нормализации отношений

СМИ узнали об остановке Эр-Риядом переговоров с Израилем о нормализации отношений

Спасатели РФ начали поисковые работы в пострадавшем от наводнения городе Дерна

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });