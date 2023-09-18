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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

МИД РФ обвинила ЕК в стремлении сделать невозможным въезд россиян в страны ЕС

МИД РФ обвинила ЕК в стремлении сделать невозможным въезд россиян в страны ЕС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Разъяснения Еврокомиссии, касающиеся запрета на ввоз в ЕС товаров российского происхождения, свидетельствуют о желании Брюсселя создать правовую неопределенность и подтолкнуть европейские страны к дискриминации граждан РФ, заявили в МИД России.

"Расцениваем это как сознательные действия Еврокомиссии, нацеленные на внесение правовой неопределенности и откровенное провоцирование стран-членов ЕС на усиление дискриминации россиян по национальному признаку", - говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в понедельник.

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Как подчеркивается в документе, последняя версия "разъяснений" Еврокомиссии "кардинально не меняет ни сути вопроса, ни задачи данной инициативы".

В комментарии отмечается, что последние директивы Еврокомиссии "находятся за гранью абсурда, направлены на нанесение ущерба именно простым россиянам, на то, чтобы фактически сделать гражданам России невозможным въезд в Евросоюз".

"МИД России и российские загранучреждения будут внимательно отслеживать развитие ситуации в режиме реального времени и определять в отношении каждой конкретной страны дальнейшие шаги на основе анализа действий ее официальных представителей", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

"Отвечать за свою политику целенаправленного ущемления прав россиян и соотечественников придется в любом случае каждому конкретному государству, предпринимающему такие шаги", - подчеркивает МИД России.

МИД РФ ЕС ЕК
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