Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Въезд автомобилей с российскими номерами запретили все граничащие с РФ страны ЕC

Въезд автомобилей с российскими номерами запретили все граничащие с РФ страны ЕC
Пункт пропуска Гжехотки - Мамоново на польско-российской границе
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Польша, въезд в которую легковых автомобилей с российскими номерами запрещен с 00:00 17 сентября, стала последней граничащей с Россией страной Евросоюза, принявшей такие меры. На этой неделе о запрете въезда автомобилей с российскими номерами объявили также страны Балтии и Финляндия.

Европейская комиссия ранее опубликовала разъяснения, согласно которым граждане России больше не могут въезжать в ЕС на автомобилях с российскими номерами.

Однако речь идет о рекомендации по интерпретации существующих правил. Решение о том, как трактовать документ, зависит от позиции властей конкретной страны ЕС.

Россия на западном направлении еще имеет небольшой участок границы с Норвегией, которая не заявляла об ограничениях на пропуск автомобилей с российскими номерами. Но Норвегия не является членом ЕС, хотя и входит в Шенгенскую зону.

Польша

Запрет на въезд для легковых автомобилей с российскими номерами в Польшу вступает в силу с 17 сентября.

"С воскресенья вводится запрет на въезд в Польшу для легковых автомобилей, зарегистрированных в России", - сообщило Польское радио со ссылкой на главу польского МВД Мариуша Каминьского.

Он напомнил, что для грузового автотранспорта такой запрет был введен ранее.

"Теперь ни один зарегистрированный в России автомобиль, коммерческий или частный, не имеет права въезжать в Польшу независимо от того, является ли его владелец гражданином России или другой страны", - пояснил министр.

Польша также уведомила Белоруссию о прекращении пропуска автомобилей с российским номерами через государственную границу.

"По официальной информации, поступившей от польской стороны, с 00:00 17 сентября въезд в Польшу транспортных средств, зарегистрированных на территории РФ, приостанавливается", - сообщили в госпогранкомитете Белоруссии.

ЛИТВА

В Литве об ограничениях на пересечение границы на автомобилях с российскими номерами сообщили 12 сентября.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что въезжающие в страну российские автомобили должны конфисковываться в соответствии с последней интерпретацией Еврокомиссии о применяемых в отношении РФ санкциях.

"Автомобили, которые зарегистрированы в России, должны быть конфискованы, если они въезжают в Литву. Этот контроль будет обеспечен таможенными органами", - сказала Билотайте журналистам.

При этом, по словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, транзит автомобильного транспорта через Литву в Калининградскую область и обратно не подпадает под ограничения ЕС.

"Сейчас поступили разъяснения МИД Литвы: если это так называемый калининградский транзит, то есть движение калининградцев на калининградских номерах из Калининградской области на основную территорию России через Литву и в обратном направлении - никаких ограничений нет", - сказал Алиханов в эфире в "Центре управления регионом".

Латвия

Латвия 12 сентября также объявила о запрете въезжать на автомобилях с российскими номерами в Евросоюз через пограничные пункты.

"В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и позицией МИД Латвии лицам на автомобилях с российскими номерами не разрешен въезд в Евросоюз через латвийско-российские и латвийско-белорусские пограничные пункты", - отметили 12 сентября в латвийской службе государственных доходов.

В ведомстве подчеркнули, что въезжающие на таких автомобилях будут вынуждены вернуться в Россию или Белоруссию, а в случае отказа выполнять указания таможенных органов в соответствии с таможенным законодательством может быть принято решение о конфискации транспортного средства.

При этом в ведомстве настоятельно рекомендовали воздерживаться от повторных попыток въезда в ЕС через различные пункты пересечения границы, законодательство Латвии предусматривает уголовную ответственность за несоблюдение санкций.

Эстония

Эстония запретила въезд в страну автотранспортных средств с номерными знаками России 13 сентября.

"Эстония следует директиве, опубликованной Еврокомиссией 8 сентября о дополнительном разъяснении санкций, введенных в отношении РФ, согласно которым зарегистрированным в РФ автотранспортным средствам больше не разрешен въезд на территорию Европейского союза", - сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Он отметил, что ограничения применяются по согласованию с Латвией и Литвой.

При въезде транспортного средства с регистрационным знаком РФ на погранпункт налогово-таможенный департамент Эстонии проведет соответствующие процедуры. Пользователь или владелец должен будет либо вернуться в Россию вместе с автомобилем, либо пересечь границу без него.

Финляндия

Финляндия с 16 сентября также запретила въезд для автомобилей с российскими номерами.

"Вслед за Эстонией, Латвией и Литвой Финляндия запрещает въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Запрет вступает в силу с 16 сентября", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Однако, по ее словам, в правилах будут исключения. Так, конфисковывать автомобили на границе не планируют. Кроме того, новый регламент не распространяется на граждан ЕС, людей из их ближайшего круга, сотрудников дипмиссий или людей, направляющихся в Финляндию по гуманитарным причинам. В то же время даже постоянное проживание в стране не даст права на использование зарегистрированных в России автомобилей на территории Финляндии.

По словам Валтонен, "ограничения будут касаться и уже находящихся в Финляндии автомобилей с российскими номерами". "Зарегистрированные в России транспортные средства должны покинуть страну до 16 марта 2024 года", - отметила она.

Yle со ссылкой на источники уточняет, что "пересекать границу больше не смогут транспортные средства с российскими номерами, рассчитанные менее чем на десять пассажиров".

ЕС Польша Финляндия Литва Латвия Эстония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Объем запрашиваемых Киевом вооружений превышает возможности НАТО

НАТО в 2024 году проведет крупнейшие со времен "холодной войны" учения

Глава штаба ВС Италии займет пост председателя Военного комитета НАТО

Глава штаба ВС Италии займет пост председателя Военного комитета НАТО

Премьер Болгарии не стал говорить с фермерами на фоне снятия эмбарго на зерно с Украины

Италия запросила помощи ЕС в связи с наплывом нелегалов из Африки

Италия запросила помощи ЕС в связи с наплывом нелегалов из Африки

Таджикистан обеспокоен заявлениями из Киргизии по вопросу границы

Зарегистрированные в РФ автомобили не смогут въезжать в Польшу с воскресенья

Эрдоган предложил провести четырехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе

Эрдоган предложил провести четырехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе

Словакия продлила действие эмбарго на поставку зерновых с Украины до конца года

В Киргизии допустили предъявление Таджикистану территориальных претензий

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });