Въезд автомобилей с российскими номерами запретили все граничащие с РФ страны ЕC

Пункт пропуска Гжехотки - Мамоново на польско-российской границе Фото: EPA/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Польша, въезд в которую легковых автомобилей с российскими номерами запрещен с 00:00 17 сентября, стала последней граничащей с Россией страной Евросоюза, принявшей такие меры. На этой неделе о запрете въезда автомобилей с российскими номерами объявили также страны Балтии и Финляндия.

Европейская комиссия ранее опубликовала разъяснения, согласно которым граждане России больше не могут въезжать в ЕС на автомобилях с российскими номерами.

Однако речь идет о рекомендации по интерпретации существующих правил. Решение о том, как трактовать документ, зависит от позиции властей конкретной страны ЕС.

Россия на западном направлении еще имеет небольшой участок границы с Норвегией, которая не заявляла об ограничениях на пропуск автомобилей с российскими номерами. Но Норвегия не является членом ЕС, хотя и входит в Шенгенскую зону.

Польша

Запрет на въезд для легковых автомобилей с российскими номерами в Польшу вступает в силу с 17 сентября.

"С воскресенья вводится запрет на въезд в Польшу для легковых автомобилей, зарегистрированных в России", - сообщило Польское радио со ссылкой на главу польского МВД Мариуша Каминьского.

Он напомнил, что для грузового автотранспорта такой запрет был введен ранее.

"Теперь ни один зарегистрированный в России автомобиль, коммерческий или частный, не имеет права въезжать в Польшу независимо от того, является ли его владелец гражданином России или другой страны", - пояснил министр.

Польша также уведомила Белоруссию о прекращении пропуска автомобилей с российским номерами через государственную границу.

"По официальной информации, поступившей от польской стороны, с 00:00 17 сентября въезд в Польшу транспортных средств, зарегистрированных на территории РФ, приостанавливается", - сообщили в госпогранкомитете Белоруссии.

ЛИТВА

В Литве об ограничениях на пересечение границы на автомобилях с российскими номерами сообщили 12 сентября.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что въезжающие в страну российские автомобили должны конфисковываться в соответствии с последней интерпретацией Еврокомиссии о применяемых в отношении РФ санкциях.

"Автомобили, которые зарегистрированы в России, должны быть конфискованы, если они въезжают в Литву. Этот контроль будет обеспечен таможенными органами", - сказала Билотайте журналистам.

При этом, по словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, транзит автомобильного транспорта через Литву в Калининградскую область и обратно не подпадает под ограничения ЕС.

"Сейчас поступили разъяснения МИД Литвы: если это так называемый калининградский транзит, то есть движение калининградцев на калининградских номерах из Калининградской области на основную территорию России через Литву и в обратном направлении - никаких ограничений нет", - сказал Алиханов в эфире в "Центре управления регионом".

Латвия

Латвия 12 сентября также объявила о запрете въезжать на автомобилях с российскими номерами в Евросоюз через пограничные пункты.

"В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и позицией МИД Латвии лицам на автомобилях с российскими номерами не разрешен въезд в Евросоюз через латвийско-российские и латвийско-белорусские пограничные пункты", - отметили 12 сентября в латвийской службе государственных доходов.

В ведомстве подчеркнули, что въезжающие на таких автомобилях будут вынуждены вернуться в Россию или Белоруссию, а в случае отказа выполнять указания таможенных органов в соответствии с таможенным законодательством может быть принято решение о конфискации транспортного средства.

При этом в ведомстве настоятельно рекомендовали воздерживаться от повторных попыток въезда в ЕС через различные пункты пересечения границы, законодательство Латвии предусматривает уголовную ответственность за несоблюдение санкций.

Эстония

Эстония запретила въезд в страну автотранспортных средств с номерными знаками России 13 сентября.

"Эстония следует директиве, опубликованной Еврокомиссией 8 сентября о дополнительном разъяснении санкций, введенных в отношении РФ, согласно которым зарегистрированным в РФ автотранспортным средствам больше не разрешен въезд на территорию Европейского союза", - сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Он отметил, что ограничения применяются по согласованию с Латвией и Литвой.

При въезде транспортного средства с регистрационным знаком РФ на погранпункт налогово-таможенный департамент Эстонии проведет соответствующие процедуры. Пользователь или владелец должен будет либо вернуться в Россию вместе с автомобилем, либо пересечь границу без него.

Финляндия

Финляндия с 16 сентября также запретила въезд для автомобилей с российскими номерами.

"Вслед за Эстонией, Латвией и Литвой Финляндия запрещает въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Запрет вступает в силу с 16 сентября", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Однако, по ее словам, в правилах будут исключения. Так, конфисковывать автомобили на границе не планируют. Кроме того, новый регламент не распространяется на граждан ЕС, людей из их ближайшего круга, сотрудников дипмиссий или людей, направляющихся в Финляндию по гуманитарным причинам. В то же время даже постоянное проживание в стране не даст права на использование зарегистрированных в России автомобилей на территории Финляндии.

По словам Валтонен, "ограничения будут касаться и уже находящихся в Финляндии автомобилей с российскими номерами". "Зарегистрированные в России транспортные средства должны покинуть страну до 16 марта 2024 года", - отметила она.

Yle со ссылкой на источники уточняет, что "пересекать границу больше не смогут транспортные средства с российскими номерами, рассчитанные менее чем на десять пассажиров".