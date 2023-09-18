Прощание с Николаем Добронравовым пройдет в среду

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Церемония прощания с поэтом-песенником Николаем Добронравовым пройдет в среду, 20 сентября, в Концертном зале имени Чайковского.

Прощание пройдет в 13:00, сказали в пресс-службе Московской филармонии.

О смерти Добронравова стало известно в воскресенье. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола. Член Союза писателей СССР с 1970 года.

Среди его песен, написанных в соавторстве с супругой Александрой Пахмутовой, - "Главное, ребята, сердцем не стареть", "До свиданья, Москва" (прощальная песня Олимпиады-80), "И вновь продолжается бой", "Как молоды мы были", "Надежда", "Нежность", "Трус не играет в хоккей" и другие.