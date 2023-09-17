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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Поэта-песенника, лауреата государственной премии СССР Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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"Николай Николаевич Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Светлая память", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Собянин также выразил соболезнования в связи со смертью поэта, назвав его уход невосполнимой утратой.

"Произведения на стихи Николая Добронравова проникнуты необыкновенным лиризмом и романтикой: "Нежность", "Надежда", "Как молоды мы были", прощальная песня Олимпиады-80 "До свиданья, Москва" и сотни других - любимы многими поколениями, всегда придавали сил, помогали в печали и в радости. Мои самые искренние слова сочувствия и поддержки Александре Николаевне Пахмутовой", - написал мэр.

О кончине Добронравова стало известно в воскресенье.

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола. Член Союза писателей СССР с 1970 года.

Супруг композитора, пианистки, народной артистки СССР Александры Пахмутовой.

Среди его песен, написанных в соавторстве с Пахмутовой, "Главное, ребята, сердцем не стареть", "До свиданья, Москва" (прощальная песня Олимпиады-80), "И вновь продолжается бой", "Как молоды мы были", "Надежда", "Нежность", "Трус не играет в хоккей" и другие.

Николай Добронравов
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