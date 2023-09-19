Движение по Крымскому мосту возобновлено

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту возобновлен после часовой остановки во вторник утром, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

Информация об остановке проезда была опубликована в 08:49 мск. Перекрытие продлилось чуть более часа.

Движение на мосту останавливают практически каждый день, иногда - по несколько раз. Местные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в сеть фото и видео.