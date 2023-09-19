Российские военные сбили еще один украинский дрон в Белгородской области

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России сообщили, что около 16:00 в Белгородской области сбит украинский беспилотник самолетного типа.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - говорится в сообщении министерства.

Ранее во вторник Минобороны РФ также сообщало об уничтожении над Белгородской областью украинского дрона самолетного типа. В ведомстве отмечали, что попытка атаки произошла во вторник около 13:00 по московскому времени.