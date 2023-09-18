Три воздушные цели уничтожено в Белгородской области

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Три воздушные цели сбиты силами ПВО на подлете к городу Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбиты три воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Есть повреждение линии электропередачи, добавил Гладков.