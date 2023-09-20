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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Двое спасателей погибли при повторном обрушении в девятиэтажке в Балашихе

По последним данным, всего погибло пять человек, включая трех жителей дома

Двое спасателей погибли при повторном обрушении в девятиэтажке в Балашихе
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - При повторном обрушении перекрытий девятиэтажного дома в Балашихе двое спасателей МЧС РФ погибли и еще четверо пострадали, уточнила пресс-служба министерства в среду.

"При повторном обрушении всего под завалами оказалось шесть человек (спасателей - ИФ): четверо переданы медикам и двое погибли", - говорится в сообщении.

В газифицированной девятиэтажке на улице Октябрьская в Балашихе утром в среду сдетонировала газовоздушная смесь. Произошло обрушение нескольких этажей, повреждены не менее 10 квартир. При повторном обрушении перекрытий дома под завалами оказались несколько спасателей.

По последним данным, в результате происшествия погибли три жителя дома, еще два спасателя скончались при повторном обрушении перекрытий.

МЧС РФ Балашиха Подмосковье
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