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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Следователи пришли с обыском в управляющую компанию после взрыва газа в Балашихе

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Следствие по делу о взрыве газа в доме в Балашихе проводит обыски в управляющей компании и допрашивает сотрудников, сообщила представитель управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

"В настоящее время следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях, изымается вся необходимая документация. Допрашиваются их работники", - сказала Врадий в среду журналистам.

Утром в девятиэтажном жилом доме на улице Октябрьская в Балашихе сдетонировала газовоздушная смесь. Произошло обрушение третьего, четвертого и пятого этажей, повреждены не менее 10 квартир. При повторном обрушении перекрытий дома под завалами оказались несколько спасателей. По последним данным, погибли три жителя дома и два спасателя.

По факту произошедшего расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ).

Балашиха СКР
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