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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Минобороны РФ заявило о повреждении бронетранспортера миротворцев в Карабахе во вторник

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что бронетранспортер российских миротворцев был поврежден из-за обстрела 19 сентября в Нагорном Карабахе.

"19 сентября в ходе сопровождения гражданского населения колонна российских миротворцев подверглась обстрелу. В результате обстрела был поврежден БТР-82А российского миротворческого контингента. Пострадавших среди мирного населения и миротворцев нет", - говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами попал под обстрел в Карабахе, есть погибшие.

"20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов.

Минобороны РФ Нагорный Карабах
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