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Задержаны первые подозреваемые по делу о гибели миротворцев РФ в Карабахе

Командир корпуса ВС Азербайджана, подчиненные которого виновны в смерти миротворцев, отстранен от обязанностей

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента в Карабахе, отстранен от обязанностей, сообщил источник в российском силовом ведомстве.

"Первые подозреваемые в преступлении задержаны", - добавил собеседник "Интерфакса".

Накануне Минобороны РФ проинформировало, что автомобиль с российскими миротворцами попал под обстрел в Карабахе, есть погибшие.

"20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов", - говорилось в сообщении Минобороны РФ.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

"Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента (РМК). Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этой связи Генпрокуратуры двух стран находятся в тесном контакте.

"Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших", - сообщили в пресс-службе.

Нагорный Карабах Азербайджан Минобороны РФ
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