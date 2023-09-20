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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Минобороны РФ заявило о соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Миротворческий контингент РФ не зафиксировал нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе со времени объявления о прекращении боевых действий, заявили в Минобороны РФ.

"С 13:00 20 сентября 2023 г. случаев нарушения режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, опубликованном на сайте ведомства.

"С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов", - заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в расположение миротворческого контингента доставлено 3154 человека, из них 1428 детей.

Ранее в среду в Минобороны РФ заявили, что при посредничестве командования российскими миротворцами представителям Азербайджана и Нагорного Карабаха удалось договориться о полном прекращении огня.

В среду в едином информационном центре непризнанной Нагорно-Карабахской республики о договоренности прекратить боевые действия с 12:00 по московскому времени. Также речь идет о расформировании и полном разоружении армии Карабаха, выводе "оставшихся подразделений и военнослужащих ВС Армении" из зоны развертывания российского миротворческого контингента.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после объявления о прекращении огня заявил, что страна не участвовала в составлении текста и что армянских военных в Нагорном Карабахе нет с августа 2021 года.

Хроника 27 сентября 2020 года – 20 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Нагорный Карабах Минобороны РФ
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