Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в видеообращении к народу, что в результате локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджан восстановил свой суверенитет.

"В результате начала вчера (во вторник - ИФ) примерно в 13:00 антитеррористических мероприятий и их успешного завершения Азербайджан восстановил свой суверенитет", - сказал он.

По его словам, в ходе антитеррористических мероприятий азербайджанские военные продемонстрировали большой героизм, отвагу и профессионализм.

"В условиях сложного рельефа, при наличии укреплений, возводимых противником на протяжении многих лет в результате больших инженерных работ, несмотря на расположение вражеских позиций на возвышенностях и в выгодных местах, наши военные проявили героизм, профессионализм и за короткое время на всех направлениях добились значительных военных успехов", - подчеркнул Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что в ходе локальных антитеррористических мероприятий "была полностью уничтожена значительная часть армии, которая была незаконно размещена армянским государством на азербайджанских территориях и до сих пор не была выведена, несмотря на обязательства Армении, была уничтожена и выведена из строя военная техника".

"Перед началом операции я еще раз дал всем нашим воинским формированиям серьезное поручение о том, чтобы армянское население, проживающее в Карабахском регионе, не попало под удар в результате антитеррористических мероприятий, и гражданское население должно быть защищено", - заявил Алиев. По его словам, эта задача была выполнена с помощью высокоточного оружия.