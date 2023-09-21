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ФАС предложила не продлевать право регионов на закупки у едпоставщика на 2024 год

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба считает нецелесообразным продлевать на 2024 год временное право субъектов Федерации на проведение закупок у единственного поставщика, заявил на Форуме контрактных отношений руководитель ФАС Максим Шаскольский.

"Сталкиваемся с неправомерным использованием этого механизма, - сказал Шаскольский. - При этом наблюдаем завышение цены по таким контрактам, сроков исполнения и т.п.".

По его словам, в госзакупках регионов наблюдается тенденция, когда крупные контракты заключаются с ограниченным числом едпоставщиков, а по результатам конкурентных процедур заключается множество небольших госконтрактов.

"Видим злоупотребления, большое число обращений (по поводу таких контрактов - ИФ) в правоохранительные органы, - добавил глава ФАС. - Никакого смысла продлевать действие этого механизма нет, и надо переходить в режим проведения конкурентных процедур".

Шаскольский уточнил "Интерфаксу", что вопрос о непродлении действия этой нормы поднималась в конце прошлого года - еще тогда предлагалось не продлевать право субъектов на закупки у едпоставщика. Однако единой позиции по этому вопросу не было принято, и действие нормы было продлено на 2023 год.

"В настоящее время вопрос еще обсуждается, единого решения по нему нет", - сказал руководитель ФАС.

Ранее Минфин также обратил внимание на практику использования регионами права на определение единственных поставщиков.

"Мы проведем анализ таких закупок и представим его в правительство РФ с точки зрения принятия решения: а вообще нужно ли и в каком формате нужно продлевать эти особые полномочия субъектов РФ и муниципальных образований, - сказал заместитель министра финансов Алексей Лавров в сентябре. - Ситуация не внушает никакого оптимизма, и в целом можно сказать, что далеко не все субъекты, но многие из них, воспользовались этим инструментом некорректно".

По словам Лаврова, Минфин отмечает рост закупок региональных заказчиков у едпоставщиков, осуществляемых в особом порядке. Так, одни субъекты РФ фактически не используют этот механизм, а в других регионах доля таких закупок у едпоставщика достигает 30-40%.

По мнению Лаврова, ряд регионов восприняли это (предоставление дополнительных оснований по определению едпоставщика - ИФ) как некий карт-бланш и по сути перевели свои закупки в постоянный режим закупок у едпоставщика. При этом он подчеркивал, что значительная часть этих закупок касается строительства, длительных проектов по стройке, лизинга и финансовых услуг.

В 2022 году был принят ряд антисанкционных мер в сфере закупок, которые предоставляют правительству и региональным органам власти дополнительные основания для определения единственных поставщиков по тем или иным закупкам. По данным Минфина на начало текущего года, по особым основаниям по решениям правительств субъектов федерации с едпоставщиками заключалось только около 8% контрактов. При этом министерство отмечало, что многие регионы вообще не использовали это право.

Летом текущего года Минфину, Федеральной антимонопольной службе и "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок крупнейших госкомпаний у малого бизнеса) было поручено проработать вопрос предоставления регионам дополнительных возможностей для заключения контрактов с едпоставщиками. Прежде всего, в части совершенствования механизма определения единственных поставщиков для нужд регионов.

В то же время участники рынка закупок считают, что госзаказчикам следует быть готовыми к проведению аудита их закупочной деятельности после завершения периода, связанного с проведением военной спецоперации.

"Сейчас ситуация непростая, и однозначно по результатам нынешнего периода, в рамках которого в госзакупках были расширены основания для заключения контрактов с едпоставщиками, как показывает предыдущий опыт, в дальнейшем, когда ситуация завершится, однозначно будет аудит, - говорил весной 2023 года директор Института государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и антикоррупционных технологий Андрей Храмкин. - Был период проведения Олимпиады, проведения Чемпионата мира по футболу, во время которых вводились различные послабления в сфере закупок, а по их завершении проводился аудит".

Начальник управления контроля размещения государственного заказа ФАС Ольга Горбачева также отмечала, что антимонопольное ведомство - не единственный контрольный орган в сфере закупок.

"Есть еще правоохранительные органы, и для них едпоставщик - как красная тряпка для быка, - предупреждала Горбачева. - И если у ФАС форма контроля - плановые и неплановые проверки, по результатам которых максимум может быть предъявлен штраф, то у правоохранителей - это сразу уголовная статья. А по ним срок давности намного больше, чем один год, который имеется в распоряжении ФАС".

В 2022 году госзаказчики заключили контракты на общую сумму 11,1 трлн рублей. Из них по результатам несостоявшихся закупок были заключены контракты на 5,2 трлн рублей. Объем госконтрактов, заключенных собственно с едпоставщиками, составил 2,6 трлн рублей.

По данным Минфина, в I половине текущего года госзаказчики заключили с едпоставщиками около 900 тысяч госконтрактов на 1,3 трлн рублей. Из них 19,5 тысячи контрактов на 700 млрд рублей были заключены на основании временных случаев, определенных решениями правительства и органов власти регионов. При этом всего за шесть месяцев текущего года было заключено 2,6 млн госконтрактов на 7,1 трлн рублей.

Алексей Лавров Максим Шаскольский Минфин ФАС Корпорация МСП Ольга Горбачева Андрей Храмкин
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