Минфин добивается сокращения вдвое сроков проведения госзакупок к началу 2024 года

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минфин планирует добиться принятия норм (в рамках закона "О контрактной системе", 44-ФЗ - ИФ) о сокращении сроков проведения госзакупок конкурентными способами в начале следующего года, заявил замглавы ведомства Алексей Лавров на Форуме контрактных отношений.

"На экспертном уровне договорились на уровне ЕАЭС о сокращении сроков госзакупок в электронной форме, - сказал Лавров. - Если в этом году получится решить вопрос на международном уровне (ратифицировать соответствующие изменения в договор о ЕАЭС - ИФ), то в начале следующего сможем реализовать изменения в национальном законодательстве".

Также эти изменения могут затронуть электронные магазины (так называемые "закупки с полки" - ИФ) на электронных торговых площадках (ЭТП) для госзакупок. Речь идет об их причислении к числу конкурентных способов закупок, что позволит расширить сферу применения электронных магазинов, которые работают при ЭТП.

Ранее в сентябре Лавров говорил, что планируется в два раза сократить сроки проведения госзакупок конкурентными способами.

"Эти сроки (проведения закупочных процедур - ИФ) формировались под бумажный документооборот, и там, где есть такой документооборот, такие сроки должны оставаться, иначе никто не будет успевать на них реагировать, - сказал Лавров. - Но договорились о том, что в два раза эти сроки можно сократить там, где есть электронный документооборот".

Речь идет об аукционе и конкурсе. В настоящее время сроки проведения таких процедур прописаны на уровне договора о ЕАЭС. Так, для аукциона, например, срок размещения извещения установлен в 15 дней, срок заключения контракта - 10 дней. Достигнута договоренность, что эти сроки можно сократить на 8 и на 5 дней.

Ранее длительность проведения закупочных процедур в рамках госзакупок неоднократно критиковалась и участниками закупок, и контрольными органами, и законодателями.

Так, например, в 2021 году Счетная палата назвала длительность проведения конкурсных процедур в связи с отсутствием заявок одной из причин неисполнения бюджетных ассигнований по госконтрактам.

За последние несколько лет были приняты различные оптимизационные поправки к закону "О контрактной системе", которые предусматривали сокращение как числа закупочных процедур, так сроков проведения.