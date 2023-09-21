Биржевые цены на бензин и ДТ ускорили падение в ожидании заявления правительства

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Биржевая стоимость бензинов по национальному индексу снижается четвертый торговый день подряд, в четверг падение цен сильно ускорилось, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Таким образом биржевые цены среагировали на заявления представителей властей о готовящихся кардинальных мерах на топливном рынке. В четверг правительство России ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.

Именно в четверг биржевые цены падали быстрее всего: по национальному индексу СПбМТСБ, который учитывает цены на всех НПЗ, Аи-92 подешевел сразу на 5% - до 62652 руб./т, Аи-95 - на 4%, до 67011 руб./т, летнее дизтопливо - почти на 2%, до 72290 руб./т. По сравнению с итогами торгов минувшей пятницы, 15 сентября, Аи-92 подешевел на 11%, Аи-95 почти на 12%.

Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в среду сообщил, что правительство в ближайшие дни предпримет достаточно радикальные шаги по прекращению "серого экспорта" нефтепродуктов, а также системные меры по недопущению дефицита топлива в будущем.

На минувшей неделе на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что производители нефтепродуктов и правительство договорились, как будут действовать на топливном рынке, чтобы стабилизировать ситуацию.

Ранее источники сообщали "Интерфаксу", что ведомства предложили ввести заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов из РФ в $250/т как для светлых, так и для темных нефтепродуктов. Если компания выполнит квоты Минэнерго по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок и на биржу, то уплаченная пошлина ей вернется в виде обратного акциза на нефть. Кроме того, ранее ведомства сообщали, что обсуждается список спецэкспортеров, которым будет разрешено вывозить топливо из РФ.

Как сообщалось, биржевые цены на бензин и ДТ длительное время находились на высоких уровнях, хотя в России производятся достаточные объемы бензина, а ДТ - кратно больше потребления. На торгах СПбМТСБ сформировался дисбаланс на фоне сезонного спроса на нефтепродукты. Также рост цен на нефтепродукты начался и в рознице, темпы увеличения стоимости топлива на АЗС страны в последнее время превышают инфляцию. Кроме того, аграрии начали жаловаться на нехватку и высокие оптовые цены на дизтопливо. На этом фоне правительство и нефтяные компании обсуждают меры стабилизации на топливном рынке, одна из которых - указ о пресечении "серого" экспорта топлив из РФ. Эксперты отмечают, что цены на нефтепродукты в стране растут в том числе из-за сокращений в сентябре в два раза выплат по топливному демпферу, ремонтов НПЗ, а также выгодной экспортной альтернативы.