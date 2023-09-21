Начальник IT-управления ФТС получил девять с половиной лет колонии за коррупцию

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы назначил девять с половиной лет колонии строгого режима начальнику Центрального информационно-технического таможенного управления (ЦИТТУ) ФТС России Дмитрию Васильеву за взяточничество, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Также Васильеву назначен штраф в размере 10 млн руб. На 10 лет ему запрещено занимать руководящие должности в органах власти.

Васильев признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как установили следствие и суд, фигурант получил незаконное вознаграждение на сумму в 5 млн руб.

Васильев был задержан и арестован в январе 2023 года. Сообщалось, что в уголовном деле может идти речь об "откатах" свыше 25 млн руб. при заключении госконтрактов.