Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Минтруд ждет сокращения числа россиян в возрасте 30-39 лет на 7,2 млн к 2030 г.

Это возраст, когда достигается наиболее высокая производительность труда, заявил глава ведомства

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Число граждан России в возрасте от 30 до 39 лет, когда достигается наиболее высокая производительность труда, к 2030 году сократится на 7,2 млн, сообщил в четверг глава Минтруда Антон Котяков.

"Из-за демографического спада 1990-х численность граждан в возрасте от 30 до 39 лет снизится к 2030 году на 7,2 млн человек. Это возраст, когда достигается высокая производительность труда, а работник максимально склонен к технологическим новациям", - сказал Котяков на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда РФ.

ЭкономикаВ правительстве озабочены сокращением в экономике числа 30-39-летних работниковЧитать подробнее

При этом, как отметил Котяков, численность граждан от 15 до 29 лет в этот же период прирастет почти на 3 млн человек.

"Это наше демографическое окно возможностей. Это окно возможностей необходимо использовать для сглаживания структурного дисбаланса на рынке труда. Балансировка возможна только при точном соответствии квалификации молодых специалистов потребностям экономики", - добавил он.

Также Котяков сообщил, что также к 2030 году ожидается увеличение на 3,7 млн человек граждан от 40 до 59 лет. "В этой возрастной когорте тоже велика вовлеченность в экономику, но сохранение потенциала к технологической трансформации опытных работников во многом зависит от развития системы обучения на протяжении всей жизни", - сказал Котяков.

Кроме того, как отметил Котяков, обеспечение технологического суверенитета спровоцировало масштабные изменения на рынке труда по части отдельных профессий. "Наибольший спрос на кадры сложился в обрабатывающих предприятиях, промышленности и на транспорте. Нуждается в специалистах и система здравоохранения, где потребность в кадрах постоянно растет по мере увеличения доли пожилого населения", - подчеркнул министр.

Антон Котяков Минтруд РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 21 сентября

Думе предложили продлить на 2024 год право компаний проводить ГОСА заочно

В РФ подготовили пакет законопроектов о добровольческих формированиях Росгвардии

В РФ подготовили пакет законопроектов о добровольческих формированиях Росгвардии

Глава Минцифры заявил, что подтверждения запуска WhatsApp каналов в РФ нет

Глава Минцифры заявил, что подтверждения запуска WhatsApp каналов в РФ нет

Закупок зерна в госфонд в России в этом году не будет

Закупок зерна в госфонд в России в этом году не будет

Запрет на экспорт бензина и дизтоплива из РФ введен с 21 сентября

В правительстве озабочены сокращением в экономике числа 30-39-летних работников

Латвия денонсирует договор о правовой помощи с Россией

Латвия денонсирует договор о правовой помощи с Россией

В Минфине допустили закрепление взноса для сделок "на выход" на уровне 15%

Правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива

Правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });