Минтруд ждет сокращения числа россиян в возрасте 30-39 лет на 7,2 млн к 2030 г.

Это возраст, когда достигается наиболее высокая производительность труда, заявил глава ведомства

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Число граждан России в возрасте от 30 до 39 лет, когда достигается наиболее высокая производительность труда, к 2030 году сократится на 7,2 млн, сообщил в четверг глава Минтруда Антон Котяков.

"Из-за демографического спада 1990-х численность граждан в возрасте от 30 до 39 лет снизится к 2030 году на 7,2 млн человек. Это возраст, когда достигается высокая производительность труда, а работник максимально склонен к технологическим новациям", - сказал Котяков на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда РФ.

При этом, как отметил Котяков, численность граждан от 15 до 29 лет в этот же период прирастет почти на 3 млн человек.

"Это наше демографическое окно возможностей. Это окно возможностей необходимо использовать для сглаживания структурного дисбаланса на рынке труда. Балансировка возможна только при точном соответствии квалификации молодых специалистов потребностям экономики", - добавил он.

Также Котяков сообщил, что также к 2030 году ожидается увеличение на 3,7 млн человек граждан от 40 до 59 лет. "В этой возрастной когорте тоже велика вовлеченность в экономику, но сохранение потенциала к технологической трансформации опытных работников во многом зависит от развития системы обучения на протяжении всей жизни", - сказал Котяков.

Кроме того, как отметил Котяков, обеспечение технологического суверенитета спровоцировало масштабные изменения на рынке труда по части отдельных профессий. "Наибольший спрос на кадры сложился в обрабатывающих предприятиях, промышленности и на транспорте. Нуждается в специалистах и система здравоохранения, где потребность в кадрах постоянно растет по мере увеличения доли пожилого населения", - подчеркнул министр.