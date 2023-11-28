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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Голикова сообщила, что РФ к 2030 году дополнительно потребуется 2 млн работников

Голикова сообщила, что РФ к 2030 году дополнительно потребуется 2 млн работников
Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - России потребуется дополнительно 2 млн работников к 2030 году, наибольшая потребность в сфере обрабатывающего производства, а также транспорте и логистике, сообщила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы видим, что к 2030 году, с учетом тех демографических трендов, которые складываются, российской экономике нужно будет дополнительно два миллиона трудовых ресурсов. (...) Нам очень важно преодолеть ту структурную безработицу, которая есть сегодня на рынке труда", - сказала Голикова на заседании в рамках финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и IX Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России".

Она добавила, что из этого числа 800 тыс. приходится на обрабатывающее производство и 400 тыс. на транспорт и логистику.

Голикова также сообщила, что правительство РФ попросило регионы предоставить свой прогноз по тем профессиям, по которым необходимо готовить специалистов, в результате прогнозы разошлись.

"Рынок труда стремительно изменился, особенно в последние 1,5 года. Мы видим серьезные вызовы на рынке труда и вынуждены оперативно реагировать на эту ситуацию и перестраивать не только свои управленческие системы, но и перестраивать саму систему образования", - сказала вице-премьер.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в сентябре заявлял о потребности российской экономики в кадрах к 2030 году в более чем 73 млн человек. По его данным, наибольшая потребность сложится в обрабатывающей промышленности, а также в научно-исследовательской деятельности и IT.

Татьяна Голикова
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